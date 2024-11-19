На трассе Адлер — Красная Поляна начался ремонт путепровода

ГК «Автодор» приступила к ремонту путепровода, расположенного на 6-м километре трассы Адлер — Красная Поляна в районе села Высокое. Работы идут в рамках строительства обхода Адлера. Путепровод планируют расширить до четырех полос — по две в обоих направлениях.
В районе путепровода также установятся очистные и водоотводные сооружения, освещение и шумозащитные экраны. Старое дорожное покрытие демонтируют, а металлические балки поднимут.
Объем работ большой. Ремонт планируют завершить в 2025 году. До того времени введена схема объезда ремонтируемого участка.