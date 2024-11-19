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На трассе Адлер — Красная Поляна начался ремонт путепровода

Работы планируют завершить в 2025 году.

Источник: соцсети

ГК «Автодор» приступила к ремонту путепровода, расположенного на 6-м километре трассы Адлер — Красная Поляна в районе села Высокое. Работы идут в рамках строительства обхода Адлера. Путепровод планируют расширить до четырех полос — по две в обоих направлениях.

В районе путепровода также установятся очистные и водоотводные сооружения, освещение и шумозащитные экраны. Старое дорожное покрытие демонтируют, а металлические балки поднимут.

Объем работ большой. Ремонт планируют завершить в 2025 году. До того времени введена схема объезда ремонтируемого участка.