На трассе Адлер — Красная Поляна начался ремонт путепровода

ГК «Автодор» приступила к ремонту путепровода, расположенного на 6-м километре трассы Адлер — Красная Поляна в районе села Высокое. Работы идут в рамках строительства обхода Адлера. Путепровод планируют расширить до четырех полос — по две в обоих направлениях.