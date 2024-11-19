Ледовый городок обойдется Нижнему Тагилу в 16 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле определен подрядчик, который займется строительством новогоднего ледового городка. Муниципальный контракт в ближайшее время будет заключен с ООО «Уралстрой-НТ», сообщили в городской мэрии. Общая стоимость работ в рамках контракта — 16,5 миллиона рублей.