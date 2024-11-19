Строительство восьми проблемных ЖК завершат до конца года в Астане

«До конца года планируем завершить строительство еще 8 ЖК-долгостроев. Среди них есть те, которые ждали завершения строительства жилого комплекса 13 лет! Ознакомился с ходом строительства ЖК “Араби 2 — Гранитный 2”. ЖК был признан проблемным еще 12 лет назад. На момент передачи объекта в ТОО “Елорда құрылыс компаниясы” у данного ЖК не было даже земельного участка. Была проделана большая работа, в том числе по выделению земучастка, прохождению всех необходимых процедур. На сегодня ведутся строительно-монтажные работы по блоку Б.», — сообщил градоначальник.
ЖК «Садовые кварталы» — строительство домов объекта началось еще в 2012 году. На момент передачи в ЕКК объект был на уровне свай и котлована. На сегодня по пятну 2, в блоках 5, 6 ведутся работы по устранению дефектов в квартирах и благоустройству. По пятну 4 ведутся работы по отделке мест общего пользования, заливке стяжки пола, монтажу слаботочных сетей.
«Всего за последние годы завершили строительство более 140 домов. Долгожданные ключи от квартир получили порядка 15,5 тыс. семей-дольщиков. Завершение долгостроев находится на контроле у главы государства», — написал аким столицы.