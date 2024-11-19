Строительство восьми проблемных ЖК завершат до конца года в Астане

«До конца года планируем завершить строительство еще 8 ЖК-долгостроев. Среди них есть те, которые ждали завершения строительства жилого комплекса 13 лет! Ознакомился с ходом строительства ЖК “Араби 2 — Гранитный 2”. ЖК был признан проблемным еще 12 лет назад. На момент передачи объекта в ТОО “Елорда құрылыс компаниясы” у данного ЖК не было даже земельного участка. Была проделана большая работа, в том числе по выделению земучастка, прохождению всех необходимых процедур. На сегодня ведутся строительно-монтажные работы по блоку Б.», — сообщил градоначальник.