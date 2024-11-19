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Ростов снова остался без паспорта готовности к зиме

В Ростовской области пять городов и три района не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Четвертый год подряд к зиме оказался не готов Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Не получили паспорта готовности к зиме Ростов, Азов, Новочеркасск, Шахты, Таганрог, Азовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы. Ситуация с подготовкой донских городов и районов к зиме в этом году на 4,1% хуже, чем в прошлом.

«Главы МО, не получивших паспорта готовности, обязаны продолжить работу по устранению выявленных нарушений для получения в дальнейшем акта готовности», — говорится в сообщении ведомства.

Паспорт готовности к отопительному сезону — документ, который выдают после успешного прохождения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Ростов уже четвертый год подряд не получает паспорт готовности к зиме.

ЖКХ