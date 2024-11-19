Ростов снова остался без паспорта готовности к зиме

Не получили паспорта готовности к зиме Ростов, Азов, Новочеркасск, Шахты, Таганрог, Азовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы. Ситуация с подготовкой донских городов и районов к зиме в этом году на 4,1% хуже, чем в прошлом.
«Главы МО, не получивших паспорта готовности, обязаны продолжить работу по устранению выявленных нарушений для получения в дальнейшем акта готовности», — говорится в сообщении ведомства.
Паспорт готовности к отопительному сезону — документ, который выдают после успешного прохождения гидравлических испытаний тепловых сетей.
Ростов уже четвертый год подряд не получает паспорт готовности к зиме.