В Свердловской области сократились объемы строительства жилья

В Свердловской области в период с января по октябрь 2024 года сократились объемы ввода нового жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За этот период сдано 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на Свердловскстат пишет ИА «Уральский меридиан».
Из общего количества сданного жилья в Свердловской области 386,5 тысячи квадратных метров приходятся на жилые дома, возведенных на участках, предназначенных для ведения садового хозяйства. В указанный период также построено 32,2 тысячи квартир.
Положительная динамика фиксируется в сегменте индивидуального строительства, где с января по октябрь этого года введено 1,5 миллиона квадратных метров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.