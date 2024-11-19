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В Свердловской области сократились объемы строительства жилья

За 10 месяцев 2024 года на Среднем Урале ввели 2,6 миллиона «квадратов» жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в период с января по октябрь 2024 года сократились объемы ввода нового жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За этот период сдано 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на Свердловскстат пишет ИА «Уральский меридиан».

Из общего количества сданного жилья в Свердловской области 386,5 тысячи квадратных метров приходятся на жилые дома, возведенных на участках, предназначенных для ведения садового хозяйства. В указанный период также построено 32,2 тысячи квартир.

Положительная динамика фиксируется в сегменте индивидуального строительства, где с января по октябрь этого года введено 1,5 миллиона квадратных метров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

недвижимость