В Свердловской области сократились объемы строительства жилья

В Свердловской области в период с января по октябрь 2024 года сократились объемы ввода нового жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За этот период сдано 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на Свердловскстат пишет ИА «Уральский меридиан».