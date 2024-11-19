Пять водных горок скоро откроют в торговом центре Хабаровска

«Практика регистрации водного аттракциона для нас новая, поскольку это первые горки подобного рода в крае. Мы тщательно ознакомились со всеми документами, которые были представлены в наш адрес, и после пробных пусков сможем выдать свое предварительное заключение. Если все хорошо, то он будет зарегистрирован, а эксплуатанту будет выдано свидетельство о государственной регистрации и государственный регистрационный знак установленного образца», — рассказал начальник отдела административной практики управления государственного технического надзора главного управления Евгений Дементьев.