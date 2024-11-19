Пять водных горок скоро откроют в торговом центре Хабаровска

В ближайшее время в Хабаровске откроют пять водных горок. Накануне специалисты провели пробный пуск в водно-оздоровительном комплексе «Броско Волна». Их протяженность составляет больше 300 метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проверка прошла в рамках регистрации аттракционов перед началом их использования. В осмотре также приняли участие представители комплекса и общественность.
«Практика регистрации водного аттракциона для нас новая, поскольку это первые горки подобного рода в крае. Мы тщательно ознакомились со всеми документами, которые были представлены в наш адрес, и после пробных пусков сможем выдать свое предварительное заключение. Если все хорошо, то он будет зарегистрирован, а эксплуатанту будет выдано свидетельство о государственной регистрации и государственный регистрационный знак установленного образца», — рассказал начальник отдела административной практики управления государственного технического надзора главного управления Евгений Дементьев.
Пробный пуск прошел успешно. Для имитации нагрузки по горкам прокатились инструкторы, которые на себе показали их безопасность. Результаты были зафиксированы в актах осмотра.
Официальное открытие комплекса прошло 14 ноября. Его площадь составила 12 тысяч квадратных метров. Внутри разместили 13 бассейнов, 15 бань и саун, а также большие горки.