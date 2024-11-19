В Башкирии рост цен за год замедлился до 7,73%

Как сообщили статистики, по сравнению с сентябрем этого года, в Башкирии изменились цены на сливочное масло +10%, молоко и молочную продукцию +2,2%, рыбопродукты +3,9%, яйца +4,4%, на крупы — от +0,2% до +4,4%. Снижение цен зафиксировано на сахар (-1,5%), мясо кур (от −2,0% до −2,1%).



Что касается фруктов и овощей, то за месяц картофель подешевел в Башкирии 1,9%, капуста, свежие помидоры и огурцы (от −1,5% до −2,3%), морковь (-10,6%), яблоки (-4,0%). И, наоборот, на 14% повысились цены на

апельсины.