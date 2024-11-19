В Башкирии рост цен за год замедлился до 7,73%

Плавное замедление на рост цен наблюдается в республике с сентября 2024-го — 7,98% против 8,83% в августе того же года, сообщили в Башстате.
По сравнению с октябрем прошлого года, продукты питания подорожали в республике в среднем на 8,11%. Цены на непродовольственные товары выросли за год на 4,73%. Стоимость услуг увеличилась за это же время на 11,07%.
«В Башкирии базовая инфляция в октябре 2024-го составила 7,21%. Она отражает динамику рыночных цен, не зависящую от сезонного фактора и административного регулирования», — отметили в Башстате и при этом отметили, что годовая инфляция в Башкирии ниже, чем в среднем по стране. Так, этот показатель в среднем по России составил 8,18%.
Как сообщили статистики, по сравнению с сентябрем этого года, в Башкирии изменились цены на сливочное масло +10%, молоко и молочную продукцию +2,2%, рыбопродукты +3,9%, яйца +4,4%, на крупы — от +0,2% до +4,4%. Снижение цен зафиксировано на сахар (-1,5%), мясо кур (от −2,0% до −2,1%).
Что касается фруктов и овощей, то за месяц картофель подешевел в Башкирии 1,9%, капуста, свежие помидоры и огурцы (от −1,5% до −2,3%), морковь (-10,6%), яблоки (-4,0%). И, наоборот, на 14% повысились цены на
апельсины.
«В октябре продолжилось повышение цен на ювелирные изделия из золота: за месяц +14,0%, — констатировали в Башстате. — Изменились цены: на зимние одежду и обувь от +1,8% до +4,0%. Из строительных материалов — на стекло оконное, рубероид, гипсокартон от +1,5% до +4,9%. Небольшое снижение цен отмечалось на пиломатериалы (-1,5%)».
Также стали доступнее для жителей республики туристические поездки за рубеж (от −3,2% до −9,6%), за исключением туров в некоторые страны Средней Азии, отмечается в сообщении статистиков.