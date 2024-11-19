В Челябинске появится новый план развития общественного транспорта

В Челябинске намерены составить новый план развития общественного транспорта. За разработку документа готовы заплатить до 61,6 млн рублей. Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта объявило аукцион по поиску подрядчика.
Разработчики плана должны будут изучить современное состояние общественного транспорта и выявить главные проблемы в его работе.
Затем нужно будет спрогнозировать объем пассажиропотока в следующие 15 лет и предложить варианты маршрутной сети.
Миндортранс требует продумать, как пересадить максимум людей из машин в автобусы и троллейбусы, и как предоставить общественному транспорту приоритет на улицах.
Повести расчеты подрядчик должен к 15 ноября 2025 года.