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В Челябинске появится новый план развития общественного транспорта

Челябинский миндортранс готов заплатить 62 млн рублей за проект развития общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске намерены составить новый план развития общественного транспорта. За разработку документа готовы заплатить до 61,6 млн рублей. Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта объявило аукцион по поиску подрядчика.

Разработчики плана должны будут изучить современное состояние общественного транспорта и выявить главные проблемы в его работе.

Затем нужно будет спрогнозировать объем пассажиропотока в следующие 15 лет и предложить варианты маршрутной сети.

Миндортранс требует продумать, как пересадить максимум людей из машин в автобусы и троллейбусы, и как предоставить общественному транспорту приоритет на улицах.

Повести расчеты подрядчик должен к 15 ноября 2025 года.

экономика