Белорусам рассказали, как будут рассчитывать рабочее время в 2025 году

Расчетная норма для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье составит не более 2007 часов. Для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье она составит не более 2010 часов. Норма определена исходя из того, что продолжительность рабочего времени в неделю — 40 часов.
Наниматель применяет указанную норму для составления графиков работ, установления продолжительности времени нахождения работника на рабочем месте, определения численности работников. Также она помогает контролировать соблюдение норм продолжительности рабочего времени, которые установлены Трудовым кодексом.