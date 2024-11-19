Белорусам рассказали, как будут рассчитывать рабочее время в 2025 году

Расчетная норма для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье составит не более 2007 часов. Для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье она составит не более 2010 часов. Норма определена исходя из того, что продолжительность рабочего времени в неделю — 40 часов.