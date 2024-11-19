Фонд развития промышленности Ростовской области получит 150 млн рублей в 2025 году

В текущем году ФРП региона пополнился на 123 млн руб., в настоящее время Фонд располагает почти 1,69 млрд руб. Его задача — предоставление займов по льготным региональным программам промышленным предприятиям малого и среднего бизнеса. С января региональный ФРП подержал 19 проектов на сумму 494 млн руб. Среди них: «Коксовская профильная компания» (строительство нового цеха), «Логинпром» (закупку нового оборудования), «Ростовский литейный завод» (модернизация и автоматизация производства).