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8 резидентов зашли в первый индустриальный парк Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о развитии промпарка «Краснодар». Для создания инфраструктуры были привлечены меры государственной поддержки. Управляющая компания получила субсидии на сумму более 750 миллионов рублей.

Источник: администрация Краснодарского края

— Промпарк «Краснодар» стал первой в крае специальной площадкой для развития производств, — рассказал Вениамин Кондратьев.

Этот проект реализуется с 2016 года в посёлке Дорожный и рассчитан на 10 лет. На территории парка уже разместились восемь компаний-резидентов. Четыре из них уже запустили производство, остальные находятся в активной стадии реализации.

На территории парка построены 2 энергоцентра общей мощностью более 20 МВт, очистные сооружения и напорный коллектор, сети водоснабжения и газоснабжения, а также две котельные.

В индустриальном парке уже работает Кубанский комбинат хлебопродуктов, который производит хлебобулочные и макаронные изделия. Другая компания занимается производством конфет и других сладостей. Ещё один предприниматель выращивает и упаковывает готовую растениеводческую продукцию.

Кроме того, одно предприятие парка производит композитные бассейны.

В настоящее время на территории парка строится стекольный завод, который будет производить импортозамещающую продукцию. Также планируется запуск предприятия, которое будет выпускать наборы готовой еды.

Создаются предприятия по производству круп и Южный завод металлоконструкций, который находится на стадии запуска.

Промпарк «Краснодар» включён в реестр индустриальных парков Российской Федерации. Аккредитацию на федеральном уровне уже прошли 8 кубанских промпарков и 2 промтехнопарка края, пояснили в пресс-службе администрации региона.