8 резидентов зашли в первый индустриальный парк Кубани

— Промпарк «Краснодар» стал первой в крае специальной площадкой для развития производств, — рассказал Вениамин Кондратьев.
Этот проект реализуется с 2016 года в посёлке Дорожный и рассчитан на 10 лет. На территории парка уже разместились восемь компаний-резидентов. Четыре из них уже запустили производство, остальные находятся в активной стадии реализации.
На территории парка построены 2 энергоцентра общей мощностью более 20 МВт, очистные сооружения и напорный коллектор, сети водоснабжения и газоснабжения, а также две котельные.
В индустриальном парке уже работает Кубанский комбинат хлебопродуктов, который производит хлебобулочные и макаронные изделия. Другая компания занимается производством конфет и других сладостей. Ещё один предприниматель выращивает и упаковывает готовую растениеводческую продукцию.
Кроме того, одно предприятие парка производит композитные бассейны.
В настоящее время на территории парка строится стекольный завод, который будет производить импортозамещающую продукцию. Также планируется запуск предприятия, которое будет выпускать наборы готовой еды.
Создаются предприятия по производству круп и Южный завод металлоконструкций, который находится на стадии запуска.
Промпарк «Краснодар» включён в реестр индустриальных парков Российской Федерации. Аккредитацию на федеральном уровне уже прошли 8 кубанских промпарков и 2 промтехнопарка края, пояснили в пресс-службе администрации региона.