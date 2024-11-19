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В Волгоградской области обнаружили молочную продукцию со странным составом

Управление Россельхознадзора по РВАОиРК выявило нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на территории индивидуального предпринимателя, который ведет деятельность в Волгоградской области.

Сообщается, что на площадке предпринимателя ветеринарный врач оформил эВСД на продукцию, произведенную из несоразмерного количества сырья. Было указано, что из 10 кг сырого молока изготовлено 10 кг творога, 100 л молока и 7 кг сметаны, что сделать невозможно.

Исходя из этого, зафиксировано нарушение Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и правил организации работы и порядка оформления эВСД. Помимо этого, оказалась не соблюдена и прослеживаемость продукции.

Информацию о нарушении отправили в комитет ветеринарии по Волгоградской области, после чего примут меры касательно ветеринарного врача. Предприниматель уведомлен о несоблюдении правил, обеспечивающих безопасное потребление продуктов. С его стороны полагается в дальнейшем устранить несоответствия. Ранее оформленные эВСД на продукцию больше недействительны.