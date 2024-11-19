В Волгоградской области обнаружили молочную продукцию со странным составом

Информацию о нарушении отправили в комитет ветеринарии по Волгоградской области, после чего примут меры касательно ветеринарного врача. Предприниматель уведомлен о несоблюдении правил, обеспечивающих безопасное потребление продуктов. С его стороны полагается в дальнейшем устранить несоответствия. Ранее оформленные эВСД на продукцию больше недействительны.