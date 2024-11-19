Ноутбуки подешевели за год в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вопреки разговорам дорожает не всё. Так, на Кубани за год подешевели персональные компьютеры. По информации Краснодарстата, цена на ноутбуки за год упала на 2,74%. В октябре его в среднем предлагают за 48 тысяч рублей, а осенью прошлого года стоимость была выше 49 тысяч.