Ноутбуки подешевели за год в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вопреки разговорам дорожает не всё. Так, на Кубани за год подешевели персональные компьютеры. По информации Краснодарстата, цена на ноутбуки за год упала на 2,74%. В октябре его в среднем предлагают за 48 тысяч рублей, а осенью прошлого года стоимость была выше 49 тысяч.
«Такая тенденция падения цены связана с ростом доли продаж российских компьютеров, представленных в более дешевом сегменте в Краснодарском крае, а также с улучшением поставок и насыщению рынка компонентами благодаря параллельному импорту», — объяснил «КП» — Кубань" эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
Ранее сообщалось, что на Кубани подорожала транспортная сфера — выросли в цене легковые автомобили и билеты на самолеты. Эксперты объясняли, с чем связаны перемены.