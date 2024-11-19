«Дом дальневосточника» замораживаться не будет: Дмитрий Демешин поручил найти способы снизить цену проекта

«Хочу сказать, что сейчас дома построить можно. Мы бьем на себестоимость, это как раз то, из-за чего не пошел проект — слишком были дорогие дома, и люди не хотели их брать просто, и смотрели на них совершенно по-другому», — сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.