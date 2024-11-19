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«Дом дальневосточника» замораживаться не будет: Дмитрий Демешин поручил найти способы снизить цену проекта

В Хабаровске состоялось заседание президиума правительства края, посвященное лесному хозяйству. Кроме того, на заседании было заявлено, что проект «Дом дальневосточника» ждет перезагрузка, а власти будут искать способы снизить его стоимость.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

В ходе заседания также обсудили и восстановление лесов. 27 миллионов сеянцев лиственницы, ели и корейского кедра через пять лет запланировано вырастить в крае. Для этого предстоит построить 74 теплицы, сейчас их 18. По данным министра лесного хозяйства, лесовосстановление идет с опережением. Высаживается столько же сеянцев, сколько забрали заготовители и пожары.

«Целью регионального проекта “Сохранение лесов” и национального проекта “Экология” является обеспечение к 2024 году 100% воспроизводства выбывших и погибших насаждений», — подчеркнул министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Также Андрею Самойлову была поставлена задача проработать варианты городского озеленения, которое бы помогло снизить количество мошки в Хабаровске. Такой опыт есть в Геленджике, где для этого высадили множество хвойных деревьев.

Дмитрий Демешин поручил прояснить этот вопрос и заняться реализацией инициативы. Также губернатор озвучил обращения хабаровчан, которые просят высаживать кедровые деревья на пустырях. Глава региона дал задание профильному министерству подумать и над этим.

Кроме того, на совещании обсудили, как дать вторую жизнь проекту «Дом дальневосточника». Его в 2022 утвердил предыдущий губернатор Хабаровского края. Целью проекта было строительство жилых домов из местных пиломатериалов. Однако, по словам министра лесного хозяйства, к началу 2024 года проект умер.

«Хочу сказать, что сейчас дома построить можно. Мы бьем на себестоимость, это как раз то, из-за чего не пошел проект — слишком были дорогие дома, и люди не хотели их брать просто, и смотрели на них совершенно по-другому», — сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.

Стоимость квадратного метра дома дальневосточника составляет 130.000 рублей. Однако правительство края ищет возможности снизить цену. Сам проект замораживать не планируется.

В рамках основного вопроса повестки обсудили также развитие деревянного домостроения, программу которого ранее поручил разработать губернатор.

«Главы муниципальных образований от вас очень ждут реализации программы по строительству типовых деревянных домов. У вас не просто программа — план должен быть: сколько предприятий занимаются деревянным домостроением, какие технологии они используют, примерные цены», — отметил Дмитрий Демешин.