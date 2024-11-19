«Газпром» продолжает поставки газа в Европу через Украину

Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию «Газпром экспортом» с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с «Газпром экспортом», включая возможное прекращение поставок.