В 2024 году на Кубани отремонтировали пять ветлечебниц

Об этом сообщил руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос.
Так, недавно завершили капитальный ремонт старолеушковской участковой ветеринарной лечебницы в Павловском районе. Там заменили кровлю, окна и двери. Привели в порядок все помещения, провели газ. Теперь специалисты в комфортных условиях проводят осмотр и вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных.
— С начала 2024 года отремонтировали пять ветлечебниц в муниципалитетах, ремонт еще двух закончим до января. Современное оборудование и обновленные помещения позволят повысить эффективность обслуживания, — сказал Роман Кривонос.