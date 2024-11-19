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В 2024 году на Кубани отремонтировали пять ветлечебниц

В 2024 году на Кубани отремонтировали пять ветеринарных лечебниц.

Об этом сообщил руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос.

Так, недавно завершили капитальный ремонт старолеушковской участковой ветеринарной лечебницы в Павловском районе. Там заменили кровлю, окна и двери. Привели в порядок все помещения, провели газ. Теперь специалисты в комфортных условиях проводят осмотр и вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных.

— С начала 2024 года отремонтировали пять ветлечебниц в муниципалитетах, ремонт еще двух закончим до января. Современное оборудование и обновленные помещения позволят повысить эффективность обслуживания, — сказал Роман Кривонос.