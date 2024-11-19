В 2024 году на Кубани отремонтировали пять ветлечебниц

Так, недавно завершили капитальный ремонт старолеушковской участковой ветеринарной лечебницы в Павловском районе. Там заменили кровлю, окна и двери. Привели в порядок все помещения, провели газ. Теперь специалисты в комфортных условиях проводят осмотр и вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных.