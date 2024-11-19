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Шампанское на Кубани за год подорожало на 9,6%

За год шампанское в Краснодарском крае подорожало на 9,6%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Руспродсоюза.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас средняя стоимость игристого вина отечественного производства составляет 584,4 ₽ за литр. Цена в начале 2024 года составляла 539,8 ₽/л.

По словам зампреда правления ассоциации Руспродсоюза Дмитрия Леонова, в преддверии новогодних праздников цены на шампанское существенно не изменятся. Торговые сети запасаются этой категорией товара заранее, поставки уже законтрактованы.

В Руспродсоюзе также отметили, что в предновогодние месяцы поставщики и торговые сети в основном зарабатывают на увеличении объемов продаж, которые традиционно возрастают в конце декабря. Кроме того, большинство продуктов для праздничного стола можно приобрести по акциям.