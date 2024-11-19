Шампанское на Кубани за год подорожало на 9,6%

В Руспродсоюзе также отметили, что в предновогодние месяцы поставщики и торговые сети в основном зарабатывают на увеличении объемов продаж, которые традиционно возрастают в конце декабря. Кроме того, большинство продуктов для праздничного стола можно приобрести по акциям.