Шампанское на Кубани за год подорожало на 9,6%

Сейчас средняя стоимость игристого вина отечественного производства составляет 584,4 ₽ за литр. Цена в начале 2024 года составляла 539,8 ₽/л.
По словам зампреда правления ассоциации Руспродсоюза Дмитрия Леонова, в преддверии новогодних праздников цены на шампанское существенно не изменятся. Торговые сети запасаются этой категорией товара заранее, поставки уже законтрактованы.
В Руспродсоюзе также отметили, что в предновогодние месяцы поставщики и торговые сети в основном зарабатывают на увеличении объемов продаж, которые традиционно возрастают в конце декабря. Кроме того, большинство продуктов для праздничного стола можно приобрести по акциям.