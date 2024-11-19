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Воронежская область стала рекордсменом по росту цен в ЦФО

Они подскочили почти в 1,5 раза.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область возглавила антирейтинг по росту цен в Центральном федеральном округе. Данные по итогам октября 2024 года составило издание «Бизнес-журнал. Центр» на основе сведений Росстата.

Так в прошлом месяце индекс потребительских цен в регионе вырос почти на 1,5%. Это оказалось на 0,3 процентного пункта выше, чем аналогичный показатель годичной давности. Продовольственные товары за октябрь по сравнению с данными на конец 2023 года подорожали на 6,7%, непродовольственные — на 0,82%, а услуги — на 1,08%.

В тройку лидеров среди регионов ЦФО также вошли Липецкая область, где рост цен составил 1,14%. Она заняла второе место в антирейтинге. А также Тамбовская область с третьим местом. Там подорожание составило 1,11%.

Меньше всего цены подскочили в Ярославской области. Там они поднялись на 0,25%.