Свыше 42 000 тонн винограда собрали в Анапе

Средняя урожайность составила около 107 центнеров с гектара. Данные показатели превысили прошлогодние. Этому поспособствовали хорошие погодные условия.
На официальном сайте мэрии курорта сообщили, что треть всего собранного урожая приходится на агрофирму «Южная», там валовое производство винограда равно 14 000 тонн. Высоких позиций также достигло предприятие «Возрождение», здесь собрали свыше 10,5 тысячи тонн. Большое количество янтарной ягоды удалось собрать компаниям «Тавинко Агро» и «Приморская».
С началом нового винного цикла задача специалистов курорта переработать собранную ягоду и изготовить вино. Объём этого напитка в текущем году ожидается в размере 1,8 миллиона декалитров.