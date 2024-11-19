Свыше 42 000 тонн винограда собрали в Анапе

На официальном сайте мэрии курорта сообщили, что треть всего собранного урожая приходится на агрофирму «Южная», там валовое производство винограда равно 14 000 тонн. Высоких позиций также достигло предприятие «Возрождение», здесь собрали свыше 10,5 тысячи тонн. Большое количество янтарной ягоды удалось собрать компаниям «Тавинко Агро» и «Приморская».