В мэрии нашли недоработки в проекте «Березовая роща» в Екатеринбурге

Будущий парк планируется обустроить на месте части березовой рощи, которая не попадет под застройку в границах улиц Краснолесья — Чкалова — Академика Вонсовского — Анатолия Мехренцева. Для того, чтобы добавить убедительности проекту. застройщик привлек специалистов из Ботанического сада УрО РАН, которые обнаружили, что 80% деревьев находятся в удовлетворительном состоянии. Всего в самой роще насчитали 6,5 тыс. деревьев, из которых около 3 тыс. — сосны. Ученые определили, что 12% деревьев нужно убирать — они признаны опасными. То, что «Атомстройкомплекс» получил право застроить 40% березовой рощи, на презентации умолчали. С зелеными насаждениями оставят около 16 га.
Проект самого парка похож на уже существующие — предлагается обустроить зонированную территорию, то есть разбить на площадки по интересам. Предусмотрены дорожки, правда, отдельных троп для пешеходов в проекте нет. Авторы концепции полагают, что велосипедисты и пешеходы разберутся, кому уступать дорогу. Предусмотрен также своего рода общественный огород (по типу того, что можно встретить в ЦПКиО им. Маяковского). Авторы обещают также максимально сохранить биоразнообразие березовой рощи, в том числе и краснокнижную лилию, которую ученые сначала нашли, но потом потеряли.
При уточняющих вопросах от членов совета авторы презентации растерялись. Выяснилось, что архитекторы пока не провели топосъемку, чтобы внести в проект поправки на деревья. Не просчитана нагрузка на будущий парк (следует помнить, что она вырастет после возведения жилого квартала), нет и четких планов по благоустройству будущего парка. Один из членов совета и вовсе посчитал концепцию «набором разорванных идей».
Застройщик обещает сделать проект за свой счет, а готовый парк отдать городу. Впрочем, на стадии составления проектной документации разработчики пообещали все замечания поправить. Этот ответ удовлетворил председателя Совета, директора департамента архитектуры — главного архитектора города Руслана Габдрахманова. Он предложил поддержать проект на стадии концепции, и остальные участники заседания его поддержали единогласно.
Как писал ЕАН, некоторые местные жители недовольны планами «Атомстройкомплекса» по застройке квартала в границах улиц Краснолесья, Чкалова, Академика Вонсовского и Анатолия Мехренцева. Администрации Екатеринбурга после судов удалось отстоять большую часть деревьев.
«Был согласован вариант, позволяющий сохранить большую часть зеленых насаждений, — 16,1 га. Отмечу, что на данном участке в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива. В соответствии с новой документацией по планировке территории, помимо проектируемой жилой и общественно-деловой застройки, на участке будет построена школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест, а также улично-дорожная сеть», — пояснил глава города Алексей Орлов.