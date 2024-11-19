В мэрии нашли недоработки в проекте «Березовая роща» в Екатеринбурге

Проект самого парка похож на уже существующие — предлагается обустроить зонированную территорию, то есть разбить на площадки по интересам. Предусмотрены дорожки, правда, отдельных троп для пешеходов в проекте нет. Авторы концепции полагают, что велосипедисты и пешеходы разберутся, кому уступать дорогу. Предусмотрен также своего рода общественный огород (по типу того, что можно встретить в ЦПКиО им. Маяковского). Авторы обещают также максимально сохранить биоразнообразие березовой рощи, в том числе и краснокнижную лилию, которую ученые сначала нашли, но потом потеряли.