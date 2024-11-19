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В Армавире появится крупный термальный комплекс

В Армавире запланировано строительство большого термального комплекса, который станет значимым объектом для развития туризма в регионе. О планах сообщил глава города Андрей Харченко в своем телеграм-канале.

Комплекс будет включать разнообразные зоны для отдыха и оздоровления: термальные и морские бассейны, хаммамы, сауны, русские бани, джакузи, грязевые процедуры и другие услуги. Реализация проекта подчеркнет туристический потенциал Армавира, открывая новые возможности для привлечения гостей.

В настоящее время инвестор выбирает участок, подходящий для строительства. Местные власти готовы оказывать поддержку на всех этапах проекта. «Это позволит не только увеличить налоговые поступления в городской бюджет, но и создать рабочие места для жителей», — отметил Харченко.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что аналогичный термальный комплекс уже запланирован к строительству в Краснодаре, в районе Западного обхода. Его завершение намечено на 2027 год.