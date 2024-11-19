В Армавире появится крупный термальный комплекс

Комплекс будет включать разнообразные зоны для отдыха и оздоровления: термальные и морские бассейны, хаммамы, сауны, русские бани, джакузи, грязевые процедуры и другие услуги. Реализация проекта подчеркнет туристический потенциал Армавира, открывая новые возможности для привлечения гостей.



В настоящее время инвестор выбирает участок, подходящий для строительства. Местные власти готовы оказывать поддержку на всех этапах проекта. «Это позволит не только увеличить налоговые поступления в городской бюджет, но и создать рабочие места для жителей», — отметил Харченко.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что аналогичный термальный комплекс уже запланирован к строительству в Краснодаре, в районе Западного обхода. Его завершение намечено на 2027 год.