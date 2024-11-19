В Красноярске расселение аварийного барака на Свердловской ускорили на 9 лет

«Проверка показала, что дом находится в критическом состоянии: стены покосились, а конструкции оказались разрушенными на 77%. Впрочем, облик здания говорил сам за себя. Прокурор счёл, что столь долгий срок ожидания может привести к трагедии, и обратился в районный суд с требованием обязать местные власти сократить сроки расселения», — рассказали в прокуратуре.