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В Красноярске расселение аварийного барака на Свердловской ускорили на 9 лет

В Красноярске аварийный барак на Свердловской расселят на 9 лет раньше запланированного.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске аварийный барак на Свердловской расселят на 9 лет раньше запланированного. Такого решения через суд добилась прокуратура.

Обращение в надзорное ведомство написала жительница дома № 235 на улице Свердловская. Она рассказала, что дом в 2018 году признали аварийным, но расселение назначили на 2034 год.

«Проверка показала, что дом находится в критическом состоянии: стены покосились, а конструкции оказались разрушенными на 77%. Впрочем, облик здания говорил сам за себя. Прокурор счёл, что столь долгий срок ожидания может привести к трагедии, и обратился в районный суд с требованием обязать местные власти сократить сроки расселения», — рассказали в прокуратуре.

Администрация города попыталась оспорить это решение, но краевой суд подтвердил его правильность. Новое жилье люди смогут получить уже в 2025 году. Устранение нарушений и расселение граждан прокуратура держит на контроле.

ЖКХ