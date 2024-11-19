Что будет с инфляцией и ключевой ставкой. Набиуллина выступает в Госдуме

Мировая экономика развивается спокойно. В России экономика растет, но темпы замедляются: с 3,5−4% в 2024 году до 1,5−2,5% в 2027 году. Инфляция к 2027 году снизится до 4%, а ключевая ставка будет на уровне 7,5−8,5%.

11:54 ЦБ предложил четыре сценария развития экономики на ближайшие три года: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В каждом указаны прогнозы по инфляции и ключевой ставке.

