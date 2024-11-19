Что будет с инфляцией и ключевой ставкой. Набиуллина выступает в Госдуме

12:41 Набиуллина заявила, что 73% предприятий в России испытывают дефицит кадров. Еще одна проблема бизнеса — дорогие кредиты. ЦБ обсуждает с бизнесом насущные проблемы, мнения предпринимателей учитываются ЦБ, добавила Набиуллина.
12:40 Набиуллина отметила, что ЦБ должен дейстовать решительно, чтобы «недуг высокой инфляции не стал хроническим».
12:35 Набиуллина начала выступление в Госдуме и поблагодарила депутатов за подготовку к рассмотрению денежно-кредитной политики. Она отметила, что дилеммы между сдерживанием роста цен и развитием экономики нет.
12:15.
11:58 Рисковый сценарий
11:57 Проинфляционный сценарий
11:56 Дезинфляционный сценарий
11:55 Базовый сценарий
11:54 ЦБ предложил четыре сценария развития экономики на ближайшие три года: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В каждом указаны прогнозы по инфляции и ключевой ставке.
11:53 Чтобы замедлить рост цен, ЦБ повышает ключевую ставку. В 2024 году ставка сначала держалась на уровне 16%, а потом выросла до 21% в октябре. Из-за этого банки подняли проценты по кредитам, вкладам и ипотеке.
11:52 Центробанк уже представил свои планы на ближайшие три года. Главная цель — сделать рубль стабильным за счет контроля цен. ЦБ стремится держать инфляцию около 4% в год. Это, мнению регулятора, помогает экономике развиваться и привлекать деньги. Сейчас инфляция в России составляет 8,4% (данные на 21 октября).
11:50 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в 12:00 по московскому времени глава Центробанка Эльвира Набиуллина расскажет в Госдуме, как ЦБ планирует управлять деньгами в 2025—2027 годах (основные направления денежно-кредитной политики). Набиуллина объяснит, чего ждать от инфляции и ставок, опишет возможные сценарии развития экономики и её текущее состояние. «Газета.Ru» будет вести прямую трансляцию.