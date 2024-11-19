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Что будет с инфляцией и ключевой ставкой. Набиуллина выступает в Госдуме

2027 годов. Текущее состояние российской экономики и сценарии ее развития, прогнозы по инфляции и ключевой ставке, меры по снижению темпов роста цен — все эти темы будут затронуты в выступлении Набиуллиной. Глава ЦБ также ответит на вопросы депутатов, касающиеся экономических вызовов и мер по их преодолению. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

12:41 Набиуллина заявила, что 73% предприятий в России испытывают дефицит кадров. Еще одна проблема бизнеса — дорогие кредиты. ЦБ обсуждает с бизнесом насущные проблемы, мнения предпринимателей учитываются ЦБ, добавила Набиуллина.

12:40 Набиуллина отметила, что ЦБ должен дейстовать решительно, чтобы «недуг высокой инфляции не стал хроническим».

12:35 Набиуллина начала выступление в Госдуме и поблагодарила депутатов за подготовку к рассмотрению денежно-кредитной политики. Она отметила, что дилеммы между сдерживанием роста цен и развитием экономики нет.

12:15.

11:58 Рисковый сценарий

В 2025 году мировой кризис и низкие цены на нефть приведут к рецессии. ВВП России упадет, а инфляция поднимется до 13−15%. Ключевая ставка вырастет до 25%, восстановление начнётся не раньше 2027 года.

11:57 Проинфляционный сценарий

Спрос и затраты компаний растут, цены повышаются. Ключевая ставка останется высокой — до 23% в 2025 году. Экономика замедлится, а инфляция снизится до 4% только к 2027 году.

11:56 Дезинфляционный сценарий

Инвестиции и производство растут быстрее, товары дешевеют. Ключевая ставка снизится с 15−18% в 2025 году до 7,5−8,5% в 2027 году. Экономика и потребление развиваются быстрее, чем в базовом сценарии.

11:55 Базовый сценарий

Мировая экономика развивается спокойно. В России экономика растет, но темпы замедляются: с 3,5−4% в 2024 году до 1,5−2,5% в 2027 году. Инфляция к 2027 году снизится до 4%, а ключевая ставка будет на уровне 7,5−8,5%.

11:54 ЦБ предложил четыре сценария развития экономики на ближайшие три года: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В каждом указаны прогнозы по инфляции и ключевой ставке.

11:53 Чтобы замедлить рост цен, ЦБ повышает ключевую ставку. В 2024 году ставка сначала держалась на уровне 16%, а потом выросла до 21% в октябре. Из-за этого банки подняли проценты по кредитам, вкладам и ипотеке.

11:52 Центробанк уже представил свои планы на ближайшие три года. Главная цель — сделать рубль стабильным за счет контроля цен. ЦБ стремится держать инфляцию около 4% в год. Это, мнению регулятора, помогает экономике развиваться и привлекать деньги. Сейчас инфляция в России составляет 8,4% (данные на 21 октября).

11:50 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в 12:00 по московскому времени глава Центробанка Эльвира Набиуллина расскажет в Госдуме, как ЦБ планирует управлять деньгами в 2025—2027 годах (основные направления денежно-кредитной политики). Набиуллина объяснит, чего ждать от инфляции и ставок, опишет возможные сценарии развития экономики и её текущее состояние. «Газета.Ru» будет вести прямую трансляцию.