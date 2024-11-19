Бюджет Перми утвержден с дефицитом в 1 млрд рублей

Доходы городского бюджета в 2025 году запланированы в объеме 57,5 млрд рублей, в 2026 году — 60,6 млрд рублей, в 2027 году — 59,4 млрд рублей. Расходы в 2025 году запланированы в объеме 58,5 млрд рублей, в 2026 году — 61,2 млрд рублей и 2027 году — 58,4 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2025 году составит 1 млрд рублей, что в 4 раза больше дефицита, заложенного в проект бюджета 2024 года (245 млн руб.).