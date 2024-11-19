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В следующем году в Башкирии запустят новые авиамаршруты

В следующем году в Башкирии запустят новые авиамаршруты. Об этом сообщил председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод корреспонденту «Башинформа» на Международном форуме «Транспорт России».

Источник: Башинформ

— Сотрудничество с Башкирией развивается очень конструктивно. Авиакомпания из года в год наращивает авиаперевозки из Уфы, мы увеличиваем не только количество перевезенных пассажиров, но и маршруты. То есть мы используем аэропорт Уфы как транзитный аэропорт, — говорит Павел Удод.

Как рассказал Павел Удод, на Международном форуме «Транспорт России» будут подтверждены планы на следующие годы.

— Они сформированы, есть небольшие нюансы, которые связаны больше с федеральной частью, поскольку сама программа развития перевозок претерпевает некоторые изменения. Есть предложения со стороны Башкирии по новым маршрутам. Мы их должны еще раз обсудить, — отметил Павел Удод.

экономика