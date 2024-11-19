В следующем году в Башкирии запустят новые авиамаршруты

— Сотрудничество с Башкирией развивается очень конструктивно. Авиакомпания из года в год наращивает авиаперевозки из Уфы, мы увеличиваем не только количество перевезенных пассажиров, но и маршруты. То есть мы используем аэропорт Уфы как транзитный аэропорт, — говорит Павел Удод.