В следующем году в Башкирии запустят новые авиамаршруты

— Сотрудничество с Башкирией развивается очень конструктивно. Авиакомпания из года в год наращивает авиаперевозки из Уфы, мы увеличиваем не только количество перевезенных пассажиров, но и маршруты. То есть мы используем аэропорт Уфы как транзитный аэропорт, — говорит Павел Удод.
Как рассказал Павел Удод, на Международном форуме «Транспорт России» будут подтверждены планы на следующие годы.
— Они сформированы, есть небольшие нюансы, которые связаны больше с федеральной частью, поскольку сама программа развития перевозок претерпевает некоторые изменения. Есть предложения со стороны Башкирии по новым маршрутам. Мы их должны еще раз обсудить, — отметил Павел Удод.