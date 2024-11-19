Нацбанк разработал рекомендации по регулированию крипторынка

Их исследование включает также анализ опыта Казахстана, подчёркивает уникальные вызовы и особенности рынка цифровых активов в стране и предлагает меры по развитию цифровых финансовых активов, токенизации реальных активов и интеграции инновационных технологий в цифровую экономику Казахстана.