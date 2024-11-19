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Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Жилищный сертификат на 1 миллион рублей предлагают выдавать в Крыму молодым семьям с первым ребенком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РК.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что необходимо уделить внимание молодым студенческим семьям, в которых рождается первый ребенок. Предлагается выдавать таким семьям жилищный сертификат на 1 миллион рублей».

заявил Аксенов

По его слова, соответствующий проект законодательного акта сейчас находится на согласовании.

«Важно максимально упростить процедуру, чтобы не менее 500 семей ежегодно получали такую меру поддержки».

подчеркнул глава региона

Также Сергей Аксенов обратил внимание, что остается масса вопросов, которые связаны с легализацией трудовых отношений, дальнейшим снижением уровня безработицы, трудоустройством молодежи и демографией.

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