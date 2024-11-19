Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион

«Считаю, что необходимо уделить внимание молодым студенческим семьям, в которых рождается первый ребенок. Предлагается выдавать таким семьям жилищный сертификат на 1 миллион рублей».
По его слова, соответствующий проект законодательного акта сейчас находится на согласовании.
«Важно максимально упростить процедуру, чтобы не менее 500 семей ежегодно получали такую меру поддержки».
Также Сергей Аксенов обратил внимание, что остается масса вопросов, которые связаны с легализацией трудовых отношений, дальнейшим снижением уровня безработицы, трудоустройством молодежи и демографией.