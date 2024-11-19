Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Жилищный сертификат на 1 миллион рублей предлагают выдавать в Крыму молодым семьям с первым ребенком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РК.