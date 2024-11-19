Турция первая купила белорусский лен через универсальную товарную биржу

Во время биржевой сессии текстильная компания из Турции купила два лота котонизированного льноволокна общим объемом 35,3 тонны. Белорусский лен продало одно из ведущих белорусских предприятий льняной промышленности. Последний раз торги льноволокном на внешнем рынке на БУТБ проводились в 2005-м. Однако из-за отсутствия интереса со стороны иностранных покупателей сделок не было заключено. Сейчас на БУТБ обращают внимание на обратную ситуацию.