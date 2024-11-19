Турция первая купила белорусский лен через универсальную товарную биржу

Белорусская универсальная товарная биржа впервые провела результативные торги льняной продукцией на экспорт, сообщает БелТА.
Во время биржевой сессии текстильная компания из Турции купила два лота котонизированного льноволокна общим объемом 35,3 тонны. Белорусский лен продало одно из ведущих белорусских предприятий льняной промышленности. Последний раз торги льноволокном на внешнем рынке на БУТБ проводились в 2005-м. Однако из-за отсутствия интереса со стороны иностранных покупателей сделок не было заключено. Сейчас на БУТБ обращают внимание на обратную ситуацию.
— Первая торговая сессия по реализации льняного волокна на экспорт продемонстрировала наличие спроса на белорусскую продукцию и готовность зарубежных импортеров работать через биржу, — прокомментировали на товарной бирже.
Во время подготовки первых биржевых торгов аккредитовались потенциальные покупатели из семи государств, в том числе из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. А сделку совершил турецкий трейдер, который купил льноволокно на условиях белорусского продавца. В дальнейшем БУТБ планирует развивать экспортную биржевую торговлю льняным волокном по двум направлениям: расширять пул иностранных покупателей и привлекать на биржевую площадку белорусские льнозаводы.
Известно, что сейчас льноволокно не входит в законодательно определенный перечень товарных позиций, которые обязательны для реализации через БУТБ. Посредством биржевого механизма планируется расширение экспортных возможностей белорусских льноперерабочиков и обеспечение более эффективного формирования цен на их продукцию.
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