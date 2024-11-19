В Самаре снесут шесть аварийных домов вблизи ОКН

Так, в Железнодорожном районе под снос пойдет дом № 50, литеры А, А1, А2, а, а1, а2, по ул. Никитинской. Рядом с ним расположен объект культурного наследия регионального значения «Дом А. А. Ананьева, где находилось представительство компании “Зингер” в Самаре» (ул. Никитинская, 48, литера А).
В Ленинском районе на ул. Самарской снесут дома № 90 литера В, В1 и № 94 литеры Б, Б2. А в доме № 92, литера А на той же улице зарегистрирован объект культурного наследия регионального значения «Дом мещанина Н. С. Майорова».
На ул. Ленинской готовят к сносу дом № 101 литеры а1, а2, А, а1, а2, дом № 105 литеры В, Б2, в1 и дом № 107 литеры Б, б, б. Здесь аварийные постройки соседствуют с объектами культурного наследия регионального значения «Жилой дом», уточненное наименование «Дом Забродиных» (ул. Ленинская, 103) и «Дом Е. И. Осокиной» (ул. Ленинская, 105, литера А, а).
Кроме разработки проектов и расчета смет, подрядчик должен будет оценить воздействие работ на объекты культурного наследия, а также определить меры по обеспечению их сохранности. Последний раздел исполнитель контракта должен будет направить на государственную историко-культурную экспертизу с получением положительного заключения по нему, а также согласовать раздел с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Стоимость работ оценивается в 3,9 млн рублей. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 28 февраля 2025 года.