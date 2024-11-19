В Самаре снесут шесть аварийных домов вблизи ОКН

Кроме разработки проектов и расчета смет, подрядчик должен будет оценить воздействие работ на объекты культурного наследия, а также определить меры по обеспечению их сохранности. Последний раздел исполнитель контракта должен будет направить на государственную историко-культурную экспертизу с получением положительного заключения по нему, а также согласовать раздел с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.