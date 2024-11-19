Подрядчик указал на недочеты моста у Телецентра в Омске

Как рассказали в подрядной организации, в ходе ремонта будет заменена тепловая сеть, соединяющая левый и правый берега. Сначала будет построена новая сеть, а старая будет демонтирована. Также будут заменены контактная троллейбусная сеть и линии электропередачи.