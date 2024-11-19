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Подрядчик указал на недочеты моста у Телецентра в Омске

Подрядная организация «Стройтраст» провела обследование моста им. 60 лет ВЛКСМ.

В Омске подрядчик провел исследование состояния моста им. 60 лет ВЛКСМ. Как отметили в подрядной организации «Стройтраст», на объекте есть, над чем работать.

По словам главного инженера компании Павла Брюханова, мост был построен в 1978 году Мостоотрядом № 63. С тех пор его состояние не улучшалось. В основном проводились работы по замене дорожного покрытия.

Одной из причин проблем с мостом является неправильное устройство системы водоотведения. Вода стекает по опорам и деформационным швам, вызывая коррозию и усталость бетона.

Как рассказали в подрядной организации, в ходе ремонта будет заменена тепловая сеть, соединяющая левый и правый берега. Сначала будет построена новая сеть, а старая будет демонтирована. Также будут заменены контактная троллейбусная сеть и линии электропередачи.

После ремонта мост будет подсвечиваться, как Ленинградский.

ЖКХ