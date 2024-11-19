Подрядчик указал на недочеты моста у Телецентра в Омске

В Омске подрядчик провел исследование состояния моста им. 60 лет ВЛКСМ. Как отметили в подрядной организации «Стройтраст», на объекте есть, над чем работать.
По словам главного инженера компании Павла Брюханова, мост был построен в 1978 году Мостоотрядом № 63. С тех пор его состояние не улучшалось. В основном проводились работы по замене дорожного покрытия.
Одной из причин проблем с мостом является неправильное устройство системы водоотведения. Вода стекает по опорам и деформационным швам, вызывая коррозию и усталость бетона.
Как рассказали в подрядной организации, в ходе ремонта будет заменена тепловая сеть, соединяющая левый и правый берега. Сначала будет построена новая сеть, а старая будет демонтирована. Также будут заменены контактная троллейбусная сеть и линии электропередачи.
После ремонта мост будет подсвечиваться, как Ленинградский.