Мэрия Перми отчиталась о готовности к содержанию дорог в зимний период

На заседании гордумы заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов рассказал о готовности к содержанию городских дорог в зимний период. По его словам, в этом году увеличилось количество спецтехники. Всего зимой на улицах краевой столицы будет работать 345 единиц снегоуборочной техники, в том числе 86 средств малой механизации. Ее планируют использовать для уборки тротуаров, остановок и подходов к инженерным сооружениям.
На территориях районов осуществляется подсыпка дорог противогололедными материалами. Чтобы обеспечить беспрепятственную круглосуточную работу по очистке города, организованы специализированные площадки для складирования снега. Кроме того, во время продолжительных снегопадов для оперативной работы по вывозу снега с улиц Перми подрядчики планируют использовать наемную технику.
Депутаты отметили позитивные изменения в качестве уборки снега в Перми, но обратили внимание на необходимость усиления уборки тротуаров в период снегопадов, а также дорог частного сектора и пешеходных лестниц.