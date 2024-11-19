Мэрия Перми отчиталась о готовности к содержанию дорог в зимний период

На заседании гордумы заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов рассказал о готовности к содержанию городских дорог в зимний период. По его словам, в этом году увеличилось количество спецтехники. Всего зимой на улицах краевой столицы будет работать 345 единиц снегоуборочной техники, в том числе 86 средств малой механизации. Ее планируют использовать для уборки тротуаров, остановок и подходов к инженерным сооружениям.