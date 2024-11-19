На строительство и ремонт дорог в Перми направили более 6,5 млрд рублей

«Сегодня протяженность сети автодорог в Перми составляет 1594 километра. По муниципальным программам организуются мероприятия по их содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству», — отметил Галиханов.
В частности, в этом году капитально отремонтировали: — улицу Петропавловскую — от улицы Крисанова до Комсомольского проспекта;- улицу Сибирскую — от Пермской до площади Карла Маркса; — улицу Самаркандскую — от Грибоедова до Глуховской.
С начала года закончен текущий ремонт 602,2 тыс. кв метров дорог, в том числе на улице Луначарского (от Плеханова до Крисанова) и на улице Попова (от Монастырской до Окулова).
В этом году также привели в порядок подземный пешеходный перехода по ул. Уральской, отремонтировали 14,2 тысячи кв. метров тротуаров. Кроме того, установили 1,6 тысячи дорожных знаков и 424 кв. метров «лежачих полицейских».
В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию улицу Борчанинова — от Петропавловской до Пушкина.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» из краевого бюджета выделили 585,1 млн рублей, досрочно отремонтировали 12 участков дорог. По этому же проекту подрядчики начали ремонт 16 объектов, которые планировалось отремонтировать в 2025 год. Всего в перечне 17 объектов. Уже выполнен ремонт путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиху на дороге «Стахановская — Ива».
Депутат Николай Булатов уточнил, будут ли еще ремонтироваться мостовые переходы.
Так, с 2024 по 2025 годы запланирован ремонт моста через Егошиху. Здесь уже сделали проезжую часть. Барьерные ограждения должны поменять в течение двух месяцев. В 2025 году планируется отремонтировать Решетниковский спуск и путепровод на улице Блочной.
«У нас протяженность автодорог в городе больше, чем расстояние от Перми до Москвы. Плюс сети наружного освещения, которые содержит “Горсвет”. Так что объемы финансирования на содержание требуются серьезные. В последние годы в Перми, мы принципиально улучшили качество дорог. Доля дорог в нормативном состоянии возросла с 66% в 2019 году до 86% по итогам 2023 года. Во многом это стало возможным благодаря привлечению значительных средств из федерального и краевого бюджетов», — отметил председатель пермской городской Думы Дмитрий Малютин.