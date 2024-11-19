На строительство и ремонт дорог в Перми направили более 6,5 млрд рублей

«У нас протяженность автодорог в городе больше, чем расстояние от Перми до Москвы. Плюс сети наружного освещения, которые содержит “Горсвет”. Так что объемы финансирования на содержание требуются серьезные. В последние годы в Перми, мы принципиально улучшили качество дорог. Доля дорог в нормативном состоянии возросла с 66% в 2019 году до 86% по итогам 2023 года. Во многом это стало возможным благодаря привлечению значительных средств из федерального и краевого бюджетов», — отметил председатель пермской городской Думы Дмитрий Малютин.