Asia Times: пошлины Трампа — уловка для заключения крупной сделки с Китаем

Но может ли это подтолкнуть Си к заключению сделки? Во-первых, Китай сейчас меньше зависит от рынков США, чем в 2017 году, и поэтому менее вероятно, что Трамп сможет успешно его третировать. Во-вторых, свою роль играет инфляция. Если торговые пошлины Трампа подстегнут инфляцию в США, то вероятность того, что ФРС продолжит снижать ставки — на что рассчитывает Уолл-стрит — резко упадет. А это может стать очередным камнем преткновения между главой Федрезерва Джеромом Пауэллом и Трампом.