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Asia Times: пошлины Трампа — уловка для заключения крупной сделки с Китаем

Си Цзиньпин в двусторонней беседе с Джо Байденом в Перу сказал, что Китай готов сотрудничать с новой администрацией США «на благо двух народов». Именно этого и ждали от лидера гигантской несбалансированной экономики, который смотрит в дуло 60%-ных пошлин. Но что, если Трамп преподнесет сюрприз и окажется открытым и восприимчивым партнером Си, а угроза 60%-ных пошлин — всего лишь «позерство», чтобы подготовить почву для нового крупного двустороннего торгового соглашения, рассуждает Уильям Песек в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Но все же нельзя сбрасывать со счетов угрозы Трампа снова развязать торговые войны, говорится в статье.

В преддверии своей победы на выборах 5 ноября он часто говорил, что сделает «возмездие» движущей силой своего президентства, и Китай может стать первой остановкой в​​ «турне мести» Трампа.

Несмотря на это, высока вероятность, что обещанные Трампом тарифы — всего лишь «часть более крупной американской стратегии», считает Нил Томас, аналитик Центра анализа Китая в Asia Society Policy Institute.

Трудно представить себе современного лидера, более озабоченного, чем Трамп, тем, что о нем подумают потомки. Он не хочет, чтобы его запомнили за импичменты, уголовные обвинения и развязывание торговых войн, которые Америка проиграла во время его первого президентского срока. Если его целью было изменить общую экономическую траекторию Китая, отвоевать миллионы рабочих мест у крупнейшей экономики Азии и оживить американское производство, то список побед Трампа на сегодняшний день невелик.

Торговые пошлины, введенные во время первого президентства Трампа, не помешали Пекину наращивать долю в мировой торговле. Это значит, что не Китай «оплачивал» тарифы Трампа — это сделали американские компании и домохозяйства.

Его возможности второй раз обмануть массы, заявив, что высокие цены в США не являются следствием его протекционистской торговой политики, ограничены. Поэтому в этот раз Трамп может действовать по-другому и дать потомкам повод помнить его как посредника с самым загадочным из партнеров — с сильнейшим лидером Китая со времен Мао Цзэдуна. Как показывает история, два «могущественных и гордых ястреба» вполне могут преодолеть трудности и заключить мир.

Первым вариантом, по мнению Ричарда Вольфа, экономиста Массачусетского университета в Амхерсте, является заключение сделки между США и Китаем с привлечением к ней ведущих стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и ЮАР — и Глобального юга.

Трамп не слывет любителем истории или поклонником Бреттон-Вудской системы, которая по-прежнему составляют ядро ​​мирового порядка. Но некоторые из его советников, изучающие прошлые геополитические пакты, подталкивают 47-го президента США дать шанс экономическому миру.

Торговая сделка, которая приведет к значительному увеличению китайских инвестиций в создание рабочих мест в обрабатывающей промышленности США, принесет гораздо больше пользы избирателям Трампа, чем надоевшие пошлины, о которых писали еще в заголовках газет 1970-х и 1980-х годов.

Если же Трамп предпочтет торговую войну, то она, как и различные ограничения Байдена в отношении высокотехнологичных полупроводников, будет направлена ​​на то, чтобы помешать стратегии Си превратить Китай в ведущую технологическую державу, и сулит еще больше обострить отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Что касается Китая, то затянувшийся спад на рынке недвижимости, растущий государственный долг, слабое потребление, стареющее население и высокий уровень безработицы среди молодежи делают перспективу повторного столкновения с Вашингтоном совершенно непривлекательной.

Но может ли это подтолкнуть Си к заключению сделки? Во-первых, Китай сейчас меньше зависит от рынков США, чем в 2017 году, и поэтому менее вероятно, что Трамп сможет успешно его третировать. Во-вторых, свою роль играет инфляция. Если торговые пошлины Трампа подстегнут инфляцию в США, то вероятность того, что ФРС продолжит снижать ставки — на что рассчитывает Уолл-стрит — резко упадет. А это может стать очередным камнем преткновения между главой Федрезерва Джеромом Пауэллом и Трампом.

Например, в 2019 году давление со стороны Трампа, включая угрозы уволить Пауэлла в 2018 году, вынудило ФРС снизить ставки в то время, когда экономика США уже работала на полную мощь.

Несмотря на то, что Трамп верит в пошлины, он также очень чувствителен к сигналам рынка. Просто вспомните 2018 год и то, насколько негативно рынки отреагировали на его критику в адрес Пауэлла. И это заставило его отступить.

Джош Липски
старший директор Геоэкономического центра Атлантического совета

Если этот «танец двоих» снова пойдет наперекосяк, у Трампа будут все основания отдать приоритет торговой траектории «Великая сделка».

Но все же есть много причин сомневаться в том, что это сработает, учитывая, как Трамп комплектует свой кабинет «ястребами» в отношении Китая. Среди них Марко Рубио в качестве госсекретаря США, Роберт Лайтхайзер, бывший и, вероятно, будущий торговый представитель Трампа, Майк Уолтц в качестве советника по национальной безопасности, Элиз Стефаник в качестве посла ООН и ведущий Fox News Пит Хегсет в качестве министра обороны.

Общим знаменателем для них, помимо жесткой позиции в отношении Китая, является оказание решительной поддержки Тайваню. Как раз этот вопрос также может погубить любую надежду на разрядку напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Впрочем, есть третий вариант, считает Дэниел Снайдер, преподаватель Стэнфордского университета.

Трамп может выбрать сделку с Си, которая предполагает отказ США от поддержки Тайваня.

Трамп уже сделал несколько заявлений о том, что островная экономика разрушает полупроводниковую промышленность Америки, что вызвало сомнения в том, что Вашингтон встанет на защиту Тайбэя в случае нападения Китая.

Сейчас ясно только одно, говорит Али Вайн, американо-китайский эксперт Международной кризисной группы: «Вторая администрация Трампа столкнется с противостоянием между советниками, которые (1) рассматривают стратегическую конкуренцию с Китаем как глобальную борьбу; (2) призывают США сосредоточиться на сдерживании Китая в Азии; (3) стремятся замедлить двустороннее экономическое расслоение». Балансирование этих расходящихся целей представляет проблему для новой администрации Белого дома. А сосредоточенность и дисциплина — слабые стороны Трампа.

Трамп Дональд