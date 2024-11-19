Asia Times: пошлины Трампа — уловка для заключения крупной сделки с Китаем

Но все же нельзя сбрасывать со счетов угрозы Трампа снова развязать торговые войны, говорится в статье.
Несмотря на это, высока вероятность, что обещанные Трампом тарифы — всего лишь «часть более крупной американской стратегии», считает Нил Томас, аналитик Центра анализа Китая в Asia Society Policy Institute.
Трудно представить себе современного лидера, более озабоченного, чем Трамп, тем, что о нем подумают потомки. Он не хочет, чтобы его запомнили за импичменты, уголовные обвинения и развязывание торговых войн, которые Америка проиграла во время его первого президентского срока. Если его целью было изменить общую экономическую траекторию Китая, отвоевать миллионы рабочих мест у крупнейшей экономики Азии и оживить американское производство, то список побед Трампа на сегодняшний день невелик.
Его возможности второй раз обмануть массы, заявив, что высокие цены в США не являются следствием его протекционистской торговой политики, ограничены. Поэтому в этот раз Трамп может действовать по-другому и дать потомкам повод помнить его как посредника с самым загадочным из партнеров — с сильнейшим лидером Китая со времен Мао Цзэдуна. Как показывает история, два «могущественных и гордых ястреба» вполне могут преодолеть трудности и заключить мир.
Трамп не слывет любителем истории или поклонником Бреттон-Вудской системы, которая по-прежнему составляют ядро мирового порядка. Но некоторые из его советников, изучающие прошлые геополитические пакты, подталкивают 47-го президента США дать шанс экономическому миру.
Торговая сделка, которая приведет к значительному увеличению китайских инвестиций в создание рабочих мест в обрабатывающей промышленности США, принесет гораздо больше пользы избирателям Трампа, чем надоевшие пошлины, о которых писали еще в заголовках газет 1970-х и 1980-х годов.
Что касается Китая, то затянувшийся спад на рынке недвижимости, растущий государственный долг, слабое потребление, стареющее население и высокий уровень безработицы среди молодежи делают перспективу повторного столкновения с Вашингтоном совершенно непривлекательной.
Но может ли это подтолкнуть Си к заключению сделки? Во-первых, Китай сейчас меньше зависит от рынков США, чем в 2017 году, и поэтому менее вероятно, что Трамп сможет успешно его третировать. Во-вторых, свою роль играет инфляция. Если торговые пошлины Трампа подстегнут инфляцию в США, то вероятность того, что ФРС продолжит снижать ставки — на что рассчитывает Уолл-стрит — резко упадет. А это может стать очередным камнем преткновения между главой Федрезерва Джеромом Пауэллом и Трампом.
Например, в 2019 году давление со стороны Трампа, включая угрозы уволить Пауэлла в 2018 году, вынудило ФРС снизить ставки в то время, когда экономика США уже работала на полную мощь.
Несмотря на то, что Трамп верит в пошлины, он также очень чувствителен к сигналам рынка. Просто вспомните 2018 год и то, насколько негативно рынки отреагировали на его критику в адрес Пауэлла. И это заставило его отступить.
Если этот «танец двоих» снова пойдет наперекосяк, у Трампа будут все основания отдать приоритет торговой траектории «Великая сделка».
Но все же есть много причин сомневаться в том, что это сработает, учитывая, как Трамп комплектует свой кабинет «ястребами» в отношении Китая. Среди них Марко Рубио в качестве госсекретаря США, Роберт Лайтхайзер, бывший и, вероятно, будущий торговый представитель Трампа, Майк Уолтц в качестве советника по национальной безопасности, Элиз Стефаник в качестве посла ООН и ведущий Fox News Пит Хегсет в качестве министра обороны.
Общим знаменателем для них, помимо жесткой позиции в отношении Китая, является оказание решительной поддержки Тайваню. Как раз этот вопрос также может погубить любую надежду на разрядку напряженности между Вашингтоном и Пекином.
Впрочем, есть третий вариант, считает Дэниел Снайдер, преподаватель Стэнфордского университета.
Трамп уже сделал несколько заявлений о том, что островная экономика разрушает полупроводниковую промышленность Америки, что вызвало сомнения в том, что Вашингтон встанет на защиту Тайбэя в случае нападения Китая.
Сейчас ясно только одно, говорит Али Вайн, американо-китайский эксперт Международной кризисной группы: «Вторая администрация Трампа столкнется с противостоянием между советниками, которые (1) рассматривают стратегическую конкуренцию с Китаем как глобальную борьбу; (2) призывают США сосредоточиться на сдерживании Китая в Азии; (3) стремятся замедлить двустороннее экономическое расслоение». Балансирование этих расходящихся целей представляет проблему для новой администрации Белого дома. А сосредоточенность и дисциплина — слабые стороны Трампа.