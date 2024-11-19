В Нацбанке объяснили, почему подорожали некоторые продукты питания и товары в октябре

В октябре 2024 года показатель годовой инфляции ускорился до 8,5%, с 8,3% в сентябре. При этом месячные темпы роста цен также ускорились по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,9% (0,4% в сентябре), говорится в обзоре по инфляционным тенденциям Нацбанка РК.
Продовольственная инфляция
В обзоре отмечается, что годовой темп роста цен на продовольственные товары в октябре замедлился до 4,9%. При этом рост цен в месячном выражении составил 0,4%. Повышательное давление на месячную продовольственную инфляцию оказал рост цен на яйца, а также на масла и жиры, рыбу и морепродукты. В то же время продолжающаяся дефляция фруктов, а также снижение цен на сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия оказали понижательное влияние на динамику продовольственной инфляции.
«Одним из основных источников повышательного влияния на месячную продовольственную инфляцию стало продолжение роста цен на яйца до 3,2%. Основным фактором удорожания стал значительный рост цен производителей яиц в сельском хозяйстве».
Дополнительное повышательное давление на потребительскую продовольственную инфляцию оказал продолжающийся рост цен на масла и жиры, который в октябре 2024 года составил 1,7%. Это в свою очередь произошло на фоне увеличения цен производителей масел и жиров в условиях удорожания подсолнечника в сельском хозяйстве, а также роста мировых цен на масло. К примеру, растительные масла подорожали на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Месячные темпы роста цен на мясо в октябре 2024 года составили 0,2%. Наибольший рост в данной категории наблюдается у мяса птицы, которое подорожало на 0,4% за месяц. Рост цен на остальные виды мяса остается умеренным.
Снижение цен в октябре наблюдалось на фрукты — на 1,1%. Больше всего цены снизились на виноград (-5,7%), яблоки (-3,4%) и груши (-, 2%). Одновременно с этим отмечается рост цен на киви (+7,8%), лимоны (+7%), апельсины (+6,7%) и бананы (+2,4%). Среди овощей отмечается понижение цен на морковь (-10%), свеклу (-3,2%), лук (-2,8%) и картофель (-2,1%).
«Это понижение носит сезонный характер и связано со сбором урожая. Тем не менее стоимость овощей выросла на 0,7% в месячном выражении, общий рост стоимости овощей произошел впервые с марта 2024 года».
Среди овощей наиболее заметен рост цен на огурцы (9,7%), помидоры (8,6%), цветную капусту (6,9%) и чеснок (6,8%).
Примечательно, что потребительские цены на сахар в октябре 2024 года снизились на 1,6%. Пятое подряд месячное снижение связано со снижением цен производителей сахара.
Однако, учитывая, что около 72% сахара импортируется (по данным за январь — август 2024 года), недавний рост мировых цен на сахар в последние два месяца мог привести к увеличению его стоимости в будущем, уточняется в обзоре.
В октябре также продолжилась тенденция превышения внутренних цен над внешними на все основные виды продовольствия, за исключением растительных масел.
Непродовольственная и сервисная инфляция
В октябре 2024 года годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился до 7,8%. Наибольший вклад в это ускорение внесло повышение цен на аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратуру, а также оборудование для обработки информации (7,8%), в частности телевизоры (10%), ноутбуки (7,8%) и планшеты (7,7%).
Дополнительно отмечен рост цен на бытовые приборы (2,6%), включая кухонные плиты (8,3%), холодильники (7,7%) и стиральные машины (6,2%).
«Увеличение цен на эти товары связано с продолжающейся перестройкой цен в ответ на обесценение номинального курса тенге. Кроме того, зафиксирован значительный месячный рост цен на обувь (1,3%) и твердое топливо (2%), вызванный сезонным фактором, а для обуви также усиленный влиянием курсового фактора».Нацбанк РК.
В прошлом месяце также ускорился годовой рост цен на услуги до 14,3%. Основной вклад внесло повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, которое составило 27% в годовом выражении. Также отмечается повышение цен на услуги связи (2,8%), в частности на услуги сотовой связи (5%). Увеличение цен на транспортные услуги до 2,5% в значительной степени обусловлено подорожанием железнодорожных перевозок (13%).
В обзоре Нацбанка также указано, что ослабление номинального обменного курса тенге в июне 2024 года обусловило ускорение роста импортных цен. В августе текущего года увеличились импортные цены на телефоны, холодильники, стиральные машины, принтеры, санитарную и бытовую технику.
Продолжается удорожание импортных лекарственных средств, доля которых во внутреннем потреблении значительно превышает объемы местного производства. Рост цен на импортное оборудование может привести к увеличению издержек производства и удорожанию производимой продукции.