В Нацбанке объяснили, почему подорожали некоторые продукты питания и товары в октябре

В обзоре отмечается, что годовой темп роста цен на продовольственные товары в октябре замедлился до 4,9%. При этом рост цен в месячном выражении составил 0,4%. Повышательное давление на месячную продовольственную инфляцию оказал рост цен на яйца, а также на масла и жиры, рыбу и морепродукты. В то же время продолжающаяся дефляция фруктов, а также снижение цен на сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия оказали понижательное влияние на динамику продовольственной инфляции.