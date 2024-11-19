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Пять новых автобусов НЕФАЗ поступили в автопарк Новосибирска

Автопарк «Новосибгортранс» пополнился пятью новыми автобусами НЕФАЗ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Источник: правительство Новосибирской области

Новые автобусы будут работать на маршруте № 54 «Твардовского — Вокзал Новосибирск-Главный». Техника приобретена в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта», который входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что автобусы будут обслуживать маршрут, соединяющий вокзал Новосибирск-Главный, станцию метро «Речной вокзал», разъезд Иня и микрорайон «КСМ».

По данным Минтранса региона, за три квартала 2024 года в Новосибирской области было перевезено 320,8 млн пассажиров всеми видами транспорта.