Пять новых автобусов НЕФАЗ поступили в автопарк Новосибирска

Новые автобусы будут работать на маршруте № 54 «Твардовского — Вокзал Новосибирск-Главный». Техника приобретена в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта», который входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги».
Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что автобусы будут обслуживать маршрут, соединяющий вокзал Новосибирск-Главный, станцию метро «Речной вокзал», разъезд Иня и микрорайон «КСМ».
По данным Минтранса региона, за три квартала 2024 года в Новосибирской области было перевезено 320,8 млн пассажиров всеми видами транспорта.