В Самаре Ростехнадзор судится со строителями метро из-за нарушений

Самым громким из них стало задержание и арест бывших чиновников аппарата правительства Самарской области по подозрению в махинациях с деньгами на стройку метро. Первыми под следствие попали бывший первый вице-губернатор и экс-председатель правительства региона Виктор Кудряшов и экс-врио министра строительства Михаил Асеев.