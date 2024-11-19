В Самаре Ростехнадзор судится со строителями метро из-за нарушений

Истец просит привлечь компанию к административной ответственности за неисполнение предписания ведомства (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ). Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Поводом для иска стали нарушения, которые управление Ростехнадзора выявило во время проверки при строительстве новой станции метро. Ведомство выдало АО «Волгатрансстрой-9» соответствующее предписание.
Однако нарушения не были устранены. Поэтому контрольный орган обратился в суд.
Санкции указанной статьи КоАП РФ предусматривают штраф на сумму до ста тыс. руб. либо административное приостановление деятельности компании на срок до 90 суток. Заседание по делу пройдет 3 декабря.
В настоящее время в Самаре строится станция метро «Театральная». Проведение работ сопровождалось рядом скандалов.
Самым громким из них стало задержание и арест бывших чиновников аппарата правительства Самарской области по подозрению в махинациях с деньгами на стройку метро. Первыми под следствие попали бывший первый вице-губернатор и экс-председатель правительства региона Виктор Кудряшов и экс-врио министра строительства Михаил Асеев.
Им вменили превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Фигурантами этого же уголовного дела стали бывший врио министра строительства Николай Плаксин и экс-глава министерства управления финансами области Андрей Прямилов.