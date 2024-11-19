Стандарт трудоустройства несовершеннолетних внедрят в Новосибирске

Власти Новосибирской области обсудили возможности введения единого учета подростков, желающих заняться трудовой деятельностью, меры стимулирования к этому работодателей и внедрение стандарта их трудоустройства.
В настоящее время комплекс мер по содействию занятости несовершеннолетних осуществляет минтруда и соцразвития региона в рамках региональных программ «Содействие занятости населения» и «Содействие занятости молодежи…».
С каждым годом в области растет число подростков, желающих временно трудоустроиться. Финансирование подростковой занятости в регионе увеличилось на 173%. В текущем году на эти цели направлено 25,9 млн рублей средств из областной казны и 54,6 млн рублей средств муниципальных бюджетов. Выделенные денежные средства были использованы на дополнительные материальные выплаты несовершеннолетним в период временной занятости. Во временном трудоустройстве приняли участие свыше 7,4 тыс подростков, их них более 4-х тыс — ребята из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на различных видах профилактического учета.
Ранее АиФ-Новосибирск сообщал, что детские правозащитники обсудили профилактику социального сиротства в НСО. Ежегодно в регионе заключается около 22 тыс браков, на свет появляется более 25 тыс детей. Каждый 4-ый ребёнок рождается в многодетной семье.