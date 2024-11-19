Стандарт трудоустройства несовершеннолетних внедрят в Новосибирске

С каждым годом в области растет число подростков, желающих временно трудоустроиться. Финансирование подростковой занятости в регионе увеличилось на 173%. В текущем году на эти цели направлено 25,9 млн рублей средств из областной казны и 54,6 млн рублей средств муниципальных бюджетов. Выделенные денежные средства были использованы на дополнительные материальные выплаты несовершеннолетним в период временной занятости. Во временном трудоустройстве приняли участие свыше 7,4 тыс подростков, их них более 4-х тыс — ребята из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на различных видах профилактического учета.