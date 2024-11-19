Ространснадзор внедрит в Пермском крае умные транспортные системы

Также состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и правительством Пермского края. Документ предусматривает возможность Пермского края принять участие в пилотном проекте Ространснадзора по внедрению умных транспортных систем. «Это в первую очередь направлено на повышение безопасности дорожного движения в регионе. Кроме того, новые технологии позволят эффективнее отслеживать передвижение большегрузной техники по нашим дорогам и транспорта, нарушающего весогабаритные требования, и тем самым снижать воздействие на дорожные объекты в крае», — отметил Дмитрий Махонин.