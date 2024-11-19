В «Новой Анапе» не планируют строить жилые дома

Мэр пояснил, что на курорте будет исключительно санаторно-курортная и досуговая инфраструктура. Прописку и постоянное место жительства люди иметь там не смогут. В связи с этим необходимости создавать новый округ города нет, как и выбирать депутата.
При этом выборы новых депутатов в Анапе будут проходить по другим округам. Как пояснил господин Швец, это необходимо из-за того, что в последние годы увеличилось население города, и соответственно количество избирателей. Поэтому в следующем созыве горсовета число избирательных округов и, соответственно, депутатов, увеличат с 31 до 36.