В Волгограде прокуратура потребовала ускорить работы на проспекте Металлургов

Как показали итоги проверки, в договоре был определен четкий срок, в соответствии с которым должны быть закончены работы в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по благоустройству проспекта Металлургов, — 1 сентября 2024 года.
Тем не менее это условие контракта подрядчик не выполнил. По завершении проверки прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда возбудила производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества».
За нарушение требований законодательства о закупках суд привлек к административной ответственности виновного сотрудника строительной организации. На данный момент работы на пр. Металлургов завершены, сообщает прокуратура Волгоградской области.