Минобрнауки РФ откорректировало проект нового генплана Краснодара

Для урегулирования возникающих споров мэрия инициировала совещание с представителями министерства образования РФ. Как пояснили «Ъ-Кубань» в Миноборнауки, разработчики документа совместно со специалистами ведомства устранили разногласия, касающиеся перевода участков вузов под жилую и коммерческую застройку. Речь идет об участках, на которых расположены: КубГУ, КубГТУ и краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова.