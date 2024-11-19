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Минобрнауки РФ откорректировало проект нового генплана Краснодара

Специалисты министерства науки и высшего образования РФ откорректировали проект нового генерального плана Краснодара. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Для урегулирования возникающих споров мэрия инициировала совещание с представителями министерства образования РФ. Как пояснили «Ъ-Кубань» в Миноборнауки, разработчики документа совместно со специалистами ведомства устранили разногласия, касающиеся перевода участков вузов под жилую и коммерческую застройку. Речь идет об участках, на которых расположены: КубГУ, КубГТУ и краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В результате обсуждений новый проект генплана Краснодара был утвержден. По прогнозу городских властей, финальная версия документа будет утверждена в декабре 2024 года.

Как писал «Ъ-Кубань», жители Краснодара направили 28 тыс. предложений по новому генплану города. Всего в общественных слушаниях приняли участие более 27 тыс. человек.