Минобрнауки РФ откорректировало проект нового генплана Краснодара

Для урегулирования возникающих споров мэрия инициировала совещание с представителями министерства образования РФ. Как пояснили «Ъ-Кубань» в Миноборнауки, разработчики документа совместно со специалистами ведомства устранили разногласия, касающиеся перевода участков вузов под жилую и коммерческую застройку. Речь идет об участках, на которых расположены: КубГУ, КубГТУ и краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В результате обсуждений новый проект генплана Краснодара был утвержден. По прогнозу городских властей, финальная версия документа будет утверждена в декабре 2024 года.
Как писал «Ъ-Кубань», жители Краснодара направили 28 тыс. предложений по новому генплану города. Всего в общественных слушаниях приняли участие более 27 тыс. человек.