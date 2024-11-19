В навигаторах ее нет: Дорога-призрак стала альтернативной к Восточному обходу Краснодара

Восточная часть Краснодара считается самой сложной в транспортной доступности. Сюда не ходят трамваи. А на машине в разные части города приходится добираться минимум час. Выехать из города — тоже проблема. Чтобы попасть на М-4 «Дон» есть три пути — в сторону Северной, в сторону поселка Индустриального или на север — на Ростовское шоссе. Все варианты со сложными участками: множеством светофоров, сужениями проезжих частей.
В ноябре открыли альтернативную дорогу, которая соединила Губернский и поселок Плодородный. Это продолжение улицы Домбайской. Новый сквозной проезд решил несколько вопросов. Теперь через Губернский на трассу М-4 «Дон» можно попасть в два раза быстрее. Если поехать к Индустриальному не через район Россинского, а через Плодородный и ЖК «Крепость». На пути встречаются только пешеходные переходы. Но на улицу Дорожную водители все равно выезжают перед железнодорожным переездом в то самое узкое «горлышко». Соединение двух автомобильных потоков на этом участке оставит ситуацию сложной. Но все же альтернативный проезд помогает сократить время проезда от Губернского до Восточного обхода с 40 до 20 минут.
Кроме этого, сквозной проезд между Губернским и Плодородным помог решить наболевшую проблему подъезда к образовательным учреждениям. Например, многим родителям из Губернского давали направления в детские сады Плодородного, и наоборот. Взрослым приходилось возить детей через улицу 40-летия Победы. Это 15−20 минут в одну сторону, в зависимости от пробок. Сейчас попасть соседи могут друг к другу за пару минут на машине.
Местные жители говорят, что дорожная ситуация могла бы улучшится, если бы подобные сквозные проезды сделали и между жилыми комплексами. Например, соединили дорогами и «Любимово». Сейчас там установлены сплошные заборы, которые не позволяют выехать на прилежащие к ЖК улицы — только в объезд.
Продолжение улицы Домбайской — улица Константиновская на картах пока обозначена, как второстепенная. «Дорогу-призрак» не предлагает, как альтернативу, и навигатор. Но знаки дорожники уже поменяли. С улицы Домбайской раньше главной дорогой был поворот, сейчас же прямая двухполосная трасса к ГК «Левада» в Плодородном. Вдоль трассы по обеим сторонам оборудованы пешеходные дорожки, есть и участок для велосипедов. В настоящее время вдоль дороги устанавливается освещение, пока ночью здесь темно.
Что с Восточным коридором?
Восточный транспортный коридор позволит создать новый магистральный въезд и обеспечить транспортную доступность улицы Восточно-Кругликовской, микрорайона Новознаменского, а также посёлков Знаменского, Пригородного, Лорис и Индустриального. Его начали строить в 2024 году.
Восточный подъезд разбит на восемь этапов, четыре из них — в ведении города, четыре — краевого минтранспорта. Участки города уже запроектированы и получили положительные заключения госэкспертизы. Для строительства только по объектам Восточного коридора, которые в ведении мэрии Краснодара, необходимо более 11 млрд рублей.