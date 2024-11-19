В навигаторах ее нет: Дорога-призрак стала альтернативной к Восточному обходу Краснодара

В ноябре открыли альтернативную дорогу, которая соединила Губернский и поселок Плодородный. Это продолжение улицы Домбайской. Новый сквозной проезд решил несколько вопросов. Теперь через Губернский на трассу М-4 «Дон» можно попасть в два раза быстрее. Если поехать к Индустриальному не через район Россинского, а через Плодородный и ЖК «Крепость». На пути встречаются только пешеходные переходы. Но на улицу Дорожную водители все равно выезжают перед железнодорожным переездом в то самое узкое «горлышко». Соединение двух автомобильных потоков на этом участке оставит ситуацию сложной. Но все же альтернативный проезд помогает сократить время проезда от Губернского до Восточного обхода с 40 до 20 минут.