В Крым приедут иностранные виноделы

«Мы планируем 7 и 8 мая 2025 года в Ялте провести Международный Черноморский винный фестиваль. Мы хотим пригласить в Крым представителей стран черноморского бассейна. Вино ведь объединяет и Грецию, и Болгарию, и Румынию, и Грузию, и Абхазию, и Украину — они все производители вина», — сказал Абажер.