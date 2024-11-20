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В Крым приедут иностранные виноделы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В мае следующего года в Ялте пройдет Международный черноморский винный фестиваль, на который съедутся гости из разных уголков земли. Мероприятие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Совета Общественной организации «Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым “Паисия Хилендарского”, член республиканской Общественной палаты Иван Абажер.

Источник: РИА "Новости"

«Мы планируем 7 и 8 мая 2025 года в Ялте провести Международный Черноморский винный фестиваль. Мы хотим пригласить в Крым представителей стран черноморского бассейна. Вино ведь объединяет и Грецию, и Болгарию, и Румынию, и Грузию, и Абхазию, и Украину — они все производители вина», — сказал Абажер.

По его словам, уже проведены переговоры с представителями органов власти, в том числе, федерального уровня.

«Если нам удастся сделать этот проект, то он даст эффект через народную, производственную дипломатию. В том числе, эффект в вопросе налаживания экономических связей», — считает он.

Как сказала РИА Новости Крым член Ассоциации «Друзья Крыма», доктор филологических наук, профессор и общественный деятель Ваня Добрева, приехавшая на полуостров в составе болгарской делегации, подавляющее большинство жителей Болгарии, вопреки пропаганде официальных властей, считают Крым российским регионом и выступают за улучшение отношений с РФ.