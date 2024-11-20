Нацбанк опустил курс евро и поднял курс доллара на 20 ноября

В соотношении с курсами валют, которые действовали во вторник, 20 ноября, курс доллара, а также курс российского рубля потяжелели в валютной корзине, а вот евро потерял определенный процент от своей величины. Ощутимее всего скорректирован на вторник курс российской нацвалюты.