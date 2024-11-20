Нацбанк опустил курс евро и поднял курс доллара на 20 ноября

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 20 ноября 2024 года, среду. Так, увеличены курс доллара и курс российского рубля, но изменен в сторону понижения курс евро.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, Нацбанк на среду, 20 ноября, установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3936 белорусского рубля, 1 евро — 3,5799 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3960 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали во вторник, 20 ноября, курс доллара, а также курс российского рубля потяжелели в валютной корзине, а вот евро потерял определенный процент от своей величины. Ощутимее всего скорректирован на вторник курс российской нацвалюты.
В денежном выражении на 20 ноября, среду, курсы валют изменены следующим образом: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0039 белрубля, курс 1 евро потерял 0,0008 белрубля, а курс 100 российских рублей поднялся на 0,0044 белрубля.
Между тем Турция первая купила белорусский лен через Белорусскую товарную биржу.