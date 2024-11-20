В России разрешили выпускать аналог «Оземпика» без согласия из Дании

Правительство предоставило компании «ПСК Фарма» право на производство аналога препарата «Оземпик», разработанного датской компанией Novo Nordisk.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
Решение принято на основании статьи 1360 Гражданского кодекса РФ для защиты жизни и здоровья граждан. При этом использование патентов компании Novo Nordisk не требует дополнительного согласия правообладателя.
По словам генерального директора «ПСК Фарма» Евгении Шапиро, речь идет о препарате «Инсудайв», который был зарегистрирован Минздравом России в июле.
Он предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа и выпускается в форме раствора для подкожных инъекций. Шапиро отметила, что производственные мощности компании способны удовлетворить потребности российского рынка, а объемы выпуска будут зависеть от спроса, который на данный момент продолжает расти.
Ранее диетолог-нутрициолог София Кованова предупредила, что аналоги препарата от диабета «Оземпик» могут привести к депрессии, камням в почках и нарушению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).