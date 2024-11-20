В России разрешили выпускать аналог «Оземпика» без согласия из Дании

Он предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа и выпускается в форме раствора для подкожных инъекций. Шапиро отметила, что производственные мощности компании способны удовлетворить потребности российского рынка, а объемы выпуска будут зависеть от спроса, который на данный момент продолжает расти.