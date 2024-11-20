В Хабаровске сдан в эксплуатацию проблемный дом с обманутыми дольщиками

В Хабаровске введен в эксплуатацию очередной долгострой по улице Салтыкова-Щедрина, строительство которого велось больше десяти лет. 315 дольщиков получат, наконец, квартиры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Строительство 19-этажного двухсекционного жилого дома по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске на 295 квартир началось в 2014 году ООО «Диалог». В 2020 году застройщик обанкротился, а потому к положенному сроку — четвертому кварталу этого года, он не был сдан. Объект включили в Единый реестр проблемных объектов. По требованию Генеральной прокуратуры РФ органы государственной власти края с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» в 2021 году заключили соглашение о выделении дополнительного финансирования для завершения строительства. И вот дом готов. И скоро дольщики получат ключи от своих долгожданных квартир.
Краевая прокуратура обеспечила системный контроль за ходом строительства проблемного объекта, подключению его к инженерным коммуникациям.