О грядущем росте цен на жилье в Казахстане заявили эксперты

«Когда они видят, что пошел рост цен жилых комплексов и он увеличился на довольно-таки приличную сумму, то на этом фоне они начнут повышать свои квартиры в стоимости, имеется в виду. Ну, это у нас рынок так работает всегда. Эти 12% застройщики уже будут вкладывать в сумму стоимости жилья. И кого это коснется? Это коснется конечного потребителя, то есть покупателя».