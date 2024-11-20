В Екатеринбурге подвели итоги подготовки к отопительному сезону

Как отметил в своем докладе начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Брагин, за подготовительный период было в плановом режиме подготовлено к работе 111 теплоисточников, 465 центральных тепловых пунктов, 12 насосных станций, 341 насосной станции водоснабжения, 130 канализационных станций, 3 569 трансформаторных подстанций. Также на теплоисточниках был сформирован основной и резервный запас топлива.