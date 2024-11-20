В Екатеринбурге подвели итоги подготовки к отопительному сезону

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Как отметил в своем докладе начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Брагин, за подготовительный период было в плановом режиме подготовлено к работе 111 теплоисточников, 465 центральных тепловых пунктов, 12 насосных станций, 341 насосной станции водоснабжения, 130 канализационных станций, 3 569 трансформаторных подстанций. Также на теплоисточниках был сформирован основной и резервный запас топлива.
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК) провела испытания магистральных тепловых сетей от теплоисточника НовоСвердловская ТЭЦ и 4 серии гидравлических испытаний без отключения горячего водоснабжения. Также проведена внутритрубная диагностика магистральных участков тепловых сетей больших диаметров, протяженностью более 8 километров.
В ходе ремонтных работ заменены сети теплоснабжения протяженностью 43,2 километров, водоснабжения — 20,6 километров, водоотведения — 5,8 километров, электроснабжения — 63,7 километров. Депутаты особо отметили необъодимость модернизации котельной «Южная», на реализацию 1 этапа которой было выделено 100 миллионов рублей.
В итоге паспорта готовности получены 7 904 объектами жилищного фонда и 1250 социальными объектами.
Как ранее сообщалось, глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил паспорт города готовности к отопительному сезону2024 — 2025 года. Речь идет о документе, подтверждающем готовность к стабильной работе объектов теплоснабжения города в зимний период. «Подготовить город-миллионник к зиме — сложнейшая задача. Работа была проделана очень серьезная», — отметил мэр в своем Telegram-канале.