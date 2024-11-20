Игорь Кобзев: Задача — привлечь к 2030 году свыше 7000 специалистов в отрасль туризма

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм».
На совещании, которое состоялось в Москве, обсудили вопросы совершенствования системы подготовки кадров для индустрии туризма, меры по развитию туристической инфраструктуры и созданию благоприятных условий для привлечения инвесторов, а также завершение формирования нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Напомним, Игорь Кобзев возглавил подгруппу «Кадры в индустрии туризма» комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм». С предложением об этом выступил председатель комиссии, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. «Чтобы достичь цель — 140 млн поездок, предстоит нарастить номерной фонд минимум на 200 тысяч номеров. Для этого в новом национальном проекте удалось сохранить меры поддержки, которые были востребованы. Программа льготного кредитования, по которой уже введено более трех тысяч номеров, а в стадии реализации находятся еще 200 проектов на 48 тысяч номеров. У нас есть еще задел для доотбора проектов, который, я рассчитываю, мы в ближайшее время объявим», — отметил на заседании министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Так, на заседании было отмечено, что благодаря реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» в девяти регионах, в том числе в Приангарье, появятся новые курорты. Для их создания в федеральном проекте предусмотрены льготное кредитование и средства на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба областного правительства.
Еще один федеральный проект обновленного нацпроекта будет направлен на обеспечение туристической сферы кадрами — до 2030 года для ее развития потребуется еще 400 тысяч человек.
«В Иркутской области сформирована дорожная карта по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства на 2024−2027 годы и плановый период до 2030 года. Перед нами стоит задача — привлечь к 2030 году свыше 7000 новых специалистов в отрасль. Это связано в том числе с реализацией проекта “Пять морей и озеро Байкал”. Сегодня Приангарье является активным участником федерального проекта “Профессионалитет”, в регионе созданы два образовательно-производственных кластера в отраслях “туризм” и “сфера услуг”. Профессиональные программы формируют с участием бизнеса. Также в Иркутске создан ведомственный проектный офис по реализации кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства», — рассказал Игорь Кобзев.