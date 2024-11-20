Игорь Кобзев: Задача — привлечь к 2030 году свыше 7000 специалистов в отрасль туризма

Напомним, Игорь Кобзев возглавил подгруппу «Кадры в индустрии туризма» комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм». С предложением об этом выступил председатель комиссии, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. «Чтобы достичь цель — 140 млн поездок, предстоит нарастить номерной фонд минимум на 200 тысяч номеров. Для этого в новом национальном проекте удалось сохранить меры поддержки, которые были востребованы. Программа льготного кредитования, по которой уже введено более трех тысяч номеров, а в стадии реализации находятся еще 200 проектов на 48 тысяч номеров. У нас есть еще задел для доотбора проектов, который, я рассчитываю, мы в ближайшее время объявим», — отметил на заседании министр экономического развития РФ Максим Решетников.