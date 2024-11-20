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В Пермском крае 42% индивидуальных предпринимателей составляют женщины

Самым популярным видом индивидуальной деятельности является торговля.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за последние два года число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей выросло на 11%. В регионе число предпринимателей выросло до 71 тыс. человек, или каждый 35-й житель Прикамья.

По информации «Пермьстата», из общего числа индивидуальных предпринимателей 42% составляют женщины. Самым популярным видом деятельности является торговля. Ее при регистрации указали 36% предпринимателей.

«Активнее всего предпринимательством занимаются люди среднего возраста — от 30 до 49 лет», — дополнили в «Пермьстате».

экономика